Couper l’éclairage de nuit ? Rien n’est encore fait du côté de RESA sur Huy-Waremme

L’intercommunale RESA a désormais le dossier en mains… et s’arrache les cheveux afin de satisfaire chacun. Si le dossier est plus simple pour ORES (qui alimente six communes sur Huy-Waremme), ce n’est pas le cas pour RESA. RESA n’a simplement pas la même flexibilité qu’Ores qui a un maillage plus fin, qui peut cibler plus facilement les coupures. Pour RESA, "il y avait deux solutions, explique Charlotte Quevedo, sa porte-parole. Ou on éteint tout le parc, ou on le fait par groupe, par sous-station et alors, les Communes devront s’arranger entre elles", pour que toutes celles qui seraient impactées par la coupure d’une même sous-station soient d’accord de l’être… C’est pour cela que RESA espérait le consensus des 54 communes qu’elle éclaire sur toute la province de Liège et ce n’est pas le cas. "On va alors leur proposer une autre solution pour rencontrer les demandes de celles qui veulent éteindre l’éclairage." Une autre solution ? Oui, il est toujours possible d’éteindre… cabine par cabine. Ce qui implique, naturellement, une intervention des agents de l’intercommunale. "On a un équipement technique qui permet de modifier la programmation de l’éclairage." Possible, ça ? Oui, sauf que des cabines, il y en a des centaines, des milliers même… "Pour chaque commune, ça fait plusieurs dizaines de cabines à reprogrammer. Certaines ont 200 cabines sur leur territoire. Et les reprogrammer, ça représente un certain budget"… que RESA répercutera sur les finances communales.

Intéressant pour les Communes ? La particularité de RESA, c’est que l’intercommunale est très avancée sur le déploiement du LED. "70% du parc communal est déjà passé au LED, poursuit Charlotte Quevedo. Quand on coupe le luminaire LED, l’opération est nulle en termes d’économie car quand on rebranche, on doit payer plein pot deux heures avant et deux heures après la coupure…" Et la porte-parole de RESA d’ajouter: "les communes qui sont full LED n’ont aucun avantage financier à couper. Et c’est une commune sur cinq."

Et donc ? L’intercommunale RESA vient d’écrire à toutes les administrations communales. "On leur demande de nous revenir avant le 1er décembre au plus tard pour procéder à la coupure de l’éclairage public de nuit. On est disposé à le faire techniquement mais il faut développer une solution technique sur mesure."