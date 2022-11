267 petits-déjeuners Oxfam servis à Saint-Quirin

Quoi de plus convivial qu’un petit-déjeuner pour découvrir le commerce équitable et solidaire ? Depuis 30 ans, les petits-déjeuners Oxfam rassemblent quelque 30 000 gourmands en Wallonie et à Bruxelles. Et à Huy, dimanche, le rendez-vous était fixé au collège Saint-Quirin. "Toute initiative honnête et sérieuse pour aider des communautés en difficultés est bonne, en supposant que l’on connaît bien le lieu et les conditions d’arrivée de l’argent, ce qui je suppose, ici, est digne de confiance, explique le dessinateur Thierry Faymonville, qui déjeunait ce dimanche au collège Saint-Quirin. Mais je crois aussi que, près de chez nous, de belles initiatives pour des personnes et/ou communautés en difficultés doivent voir le jour, d’autant plus en ces temps d’effondrement de tellement de choses. Il y a des groupes qui existent dans la région pour recréer de la solidarité et de l’échange. Il faut de la créativité et de l’imagination en plus de la solidarité et de la volonté."