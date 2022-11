Un entraîneur de basket encourt 5 ans de prison

L’homme est poursuivi pour attentats à la pudeur, incitations à la débauche et viols techniques. Des faits qui auraient été commis entre 2017 et 2019. Plusieurs jeunes filles ont expliqué que l’entraîneur était physiquement très proche d’elles. Le suspect a envoyé des SMS particulièrement interpellants aux jeunes filles. Ainsi, il a proposé à au moins l’une d’entre elles de jouer à un jeu dont il donnait les règles. Les règles étaient de ne pas parler des faits, d’effacer les messages et de ne pas faire de capture d’écran. Il a ensuite proposé à la jeune fille d’aller sur Snapchat, une application qui permet d’envoyer des images qui disparaissent rapidement. Il a ensuite demandé à l’adolescente de se déshabiller et lui a écrit qu’il "l’aimait". Deux sœurs ont expliqué qu’elles se rendaient au domicile du suspect pour garder sa fille. C’est lors de ces soirées qu’il en aurait profité pour les faire boire et abuser sexuellement d’elles.