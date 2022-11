Dès le 1er  janvier, fini les sacs-poubelle transparents

1 Deux ans de transition

Fost Plus, l’ASBL regroupant les producteurs d’emballages, a décidé il y a cinq ans de trouver de nouvelles filières de recyclage pour les emballages plastiques qui étaient jusque-là jetés dans la poubelle tout-venant. "Ils voulaient les intégrer dans le process de recyclage. Au terme des deux ans de test, Fost Plus nous a donné le feu vert pour les ajouter dans le tri PMC, via le sac bleu, indique Jean-Jacques De Paoli, porte-parole d’Intradel. Nous avons demandé une période de transition de 2 ans avec un double sac. Pourquoi ? Parce que le centre de tri des PMC, Sitel, basé à Seraing et construit il y a 30 ans, n’était pas en capacité technique d’accueillir ces plastiques souples et rigides au départ d’un même sac. Le problème technique principal était lié au système de soufflerie, incompatible avec ces emballages trop légers. " Impossible aussi pour Sitel à Seraing d’absorber une telle quantité de déchets supplémentaires. On évalue en effet ces emballages plastiques souples à 8 kg par habitant par an. "Il fallait nous laisser le temps de construire un tout nouveau centre de tri à Engis, Sitel 2, plus grand et mieux adapté." Il aura donc fallu deux ans pour voir sortir de terre l’usine et adapter le processus de "prise en charge" des plastiques. "Le process a été modernisé, adapté. Certaines machines de Seraing ont été reprises, mais de nouvelles ont été conçues."

2 Quelles communes ?

Sept Communes de la province étaient directement passées au sac bleu unique: Liège, Seraing, Herstal, Ans, Grâce-Hollogne, Saint-Nicolas et Flémalle. "Il s’agissait des communes les plus urbanisées, représentant la moitié de la population de la province." Rien ne change donc pour eux. Ce sont les 65 autres communes qui sont concernées.

3 Que faire de ses sacs transparents restants ?

Les sacs transparents restants peuvent encore être utilisés, comme des sacs bleus, jusqu’à la fin de l’année 2023. Les sacs bleus, eux, n’ont pas de limite de durée de vie.

4 tri et collecte simplifiés

Ce changement va grandement faciliter la tâche du citoyen. Plus besoin de trier chez soi les plastiques durs et souples, tout ira dans le même sac. La collecte sera également simplifiée et ramenée à un seul jour. "Les sacs bleus sont repris toutes les deux semaines. Les sacs transparents, eux, toutes les 8 semaines. Il fallait jongler avec l’agenda. Fini le casse-tête…"

5 Où iront les sacs bleus ?

Les sacs bleus seront donc envoyés au nouveau centre de tri d’Engis, Sitel 2, qui est dans la dernière phase de concrétisation. "On sera prêt pour le 1er janvier, assure le porte-parole. Sitel Seraing fermera fin décembre. Tout sera transféré à Engis. Le personnel aussi, environ 30 personnes." Ce centre de tri de 40 millions d’euros traitera davantage de déchets, avec une capacité de 40 000 tonnes par an, contre 17 000 à Seraing. "C’est beaucoup plus qu’avant. Et ça ne va aller qu’en grandissant. Le secteur du recyclage cherche constamment à extraire des poubelles de déchets résiduels de nouvelles fractions à valoriser. L’outil d’Engis devrait encore évoluer."