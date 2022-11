Christophe Bailleau, multiple et inclassable

Musicien autodidacte ancré dans l’instant et l’instinct, sans revendiquer aucun style, le Hutois d’origine bretonne joue avec les codes électroniques en passant par tous les sentiments éprouvés. Le résultat ? Un album très hétérogène avec beaucoup de collaborations et des morceaux qui se fraient un chemin dans une direction multiple sans en revendiquer une seule. Un des meilleurs albums du Hutois dans sa diversité avec comme difficulté supplémentaire de trouver une unité au vu des nombreuses collaborations. À savoir, Paradise Now, Konejo, Yuri Cardinal, A limb, Bene: Luxe, Prism, Célestin Bailleau, Gavin Vanaelst, Jules Nerbard et Chris Farrell. Ici, les sons électroniques et synthétiques ramènent à des atmosphères éthérées, abyssales, célestes ou marines qui semblent suggérer la nature d’un autre monde, davantage calme et mélancolique, sépulcral et onirique. "Il y a un pendant le Covid et après le Covid, le côté enfermement et l’envie de s’en sortir, poursuit Christophe Bailleau. Le départ de l’album suggère quelque chose de très positif pour ensuite partir dans le rêve avec des morceaux purement psychédéliques."

Diversifiée, la lecture de l’album propose un voyage entre les sons, dans leurs intervalles. Instinctive, la composition des morceaux est pourtant déjà construite avant qu’ils n’existent. "J’ai les couleurs en tête, très colorées et chaleureuses avec des ambiances tropicales et sombres." À considérer dans le sens d’une perspective large, cet album peut s’écouter en laissant libre court à son imaginaire pour ainsi ressentir son caractère jouissif et généreux. L’album sera présenté ce samedi 19 novembre à 20 h, rue Joseph Wauters, 37 à Ben-Ahin.

Réservations: solidartnote4570@gmail.com