Ce lundi, dès 7 h, les rhétos feront la fête au grand saint Nicolas

L’an dernier ? On oublie… Les rhétos n’avaient pu fêter la Saint-Nicolas. À quelques jours de l’événement, la Ville de Huy avait choisi de faire l’impasse. La faute au Covid… Alors, cette année, la Hutoise, l’ASBL organisatrice, relance la dynamique et espère être suivie par les jeunes des écoles de Huy et des environs. Et ce sera ce lundi avec, au programme, le traditionnel cortège de tabliers blancs sur les deux rives suivi de la fête sur les parkings de l’avenue Godin, en face de la piscine et du Quick. Un peu tôt, cette année ? "C’est toujours un lundi, entre le 20 et le 30 novembre, explique Thibauld Vandendriessche, membre de la Hutoise et organisateur de la Saint-Nicolas. Et ici, on a choisi le 21, on est reparti sur une nouvelle édition." En renouant ainsi avec plus de 50 ans de fête en l’honneur du grand saint. Les rhétos et les 7es de neuf écoles ont été conviés à la fête. À Huy, Sainte-Marie, Saint-Quirin, l’athénée royal, l’ITCF Agri avec sa branche de Saint-Georges, l’IPES Huy 1 et Don Bosco. L’abbaye de Flône est également de la fête mais par contre pas l’IPES de Seilles. "On les a contactés, ils n’ont jamais répondu", note Thibauld Vandendriessche. Chaque classe a été sensibilisée à la fête et à ses à-côtés, aux dangers de l’abus d’alcool aussi. "Il y a tout un travail du service Prévention sur les dangers de l’alcool."