700 enfants ont sué au cross de la Sainte-Catherine à Huy (photos)

Une participation légèrement à la baisse

En termes de participation, cet événement se situe dans les plus importantes manifestations sportives de la ville: les participants sont des élèves des écoles de Huy mais également d’autres endroits de la région. Les années précédentes, elle rassemblait un peu plus de 1 000 enfants, mais cette année, plus ou moins 700 participants étaient présents. "On a une moins bonne participation que d’habitude mais ça, on le constate depuis l’après-Covid, sur toutes les manifestations: qu’elles soient sportives ou culturelles. Il y a moins de monde." De plus, l’athénée royal de Huy, qui d’habitude participe à l’événement, n’a pas pu se rendre sur les lieux ce vendredi. "Cette école fournit beaucoup de participants mais ils sont aujourd’hui en journée pédagogique. Le changement du calendrier scolaire semble aussi avoir bouleversé les habitudes", explique Étienne Roba. Sur l’itinéraire tracé pour les participants, les jeunes sont répartis en seize catégories, ils ont tous entre 9 et 18 ans.

La technologie à son comble

Cette année, l’organisation a sorti les gros moyens afin que ce retour se déroule le mieux possible. "La grande nouveauté de cette année par rapport aux éditions précédentes, c’est que d’habitude, c’était un peu du bricolage pour les classements. Mais là, on a un dossard avec une puce électronique, mais également tout un système où on les encode avant la compétition. Grâce à ça, quand ils passent la ligne d’arrivée, ils sont scannés."

Le parcours de 630 mètres est réalisé par les élèves en fonction de leur âge, cela peut aller de 1 à 3 tours de piste pour les plus âgés. Les élèves qui ont donné leur adresse mail à l’organisation vont même recevoir leurs résultats de course d’ici quelques jours.

L’ambiance est à la fête

À côté des coureurs, la musique bat son plein et l’ambiance est à la fête. "On est satisfaits de la participation quand même. Il y a beaucoup plus d’ambiance que d’habitude, on voit qu’il y a une effervescence. C’est un peu plus calme les autres années, avec un peu moins de parents. Ici, les gens sont contents, il y a une grosse ambiance, surtout au niveau des élèves."

Pendant toute l’année, des activités se déroulent afin de favoriser l’accès au sport pour tous. "On fait toute une série d’activités pour que les enfants découvrent des sports et on essaye de les faire cheminer, soit vers le club d’athlétisme, mais aussi vers d’autres clubs pour les autres sports. Il y a beaucoup de journées comme ça, pour essayer de les attirer dans les clubs de Huy", conclut Étienne Roba.

L’année prochaine, la nouvelle édition pourrait rassembler davantage de nouveaux participants, du moins, c’est ce que l’organisation espère.