La police de Huy rend hommage à Thomas Monjoie

Le tragique drame survenu la semaine dernière à Schaarbeek a touché toutes les forces de l’ordre. À Huy également. "La police, c’est une grande famille et aujourd’hui nous sommes tous endeuillés, intervient Jean-Marie Dradin, le chef de corps. Nos pensées vont évidemment à la famille et aux proches de Thomas Monjoie. C’est un sentiment de profonde tristesse qui nous anime aujourd’hui et c’est pourquoi nous avons tenu à participer à cette minute de silence pour lui rendre hommage et pour nous recueillir."