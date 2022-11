Xoxo sublime vos idées cadeaux et vos envies les plus déjantées

Au numéro 25 de la rue Neuve, les riverains et passants auront vu qu’il y avait du mouvement ces derniers jours. Et pour cause. Une nouvelle boutique ouvre aujourd’hui dès 16h. Des t-shirts, des mugs, des casquettes, des puzzles, des coussins et autres goodies composent les étagères. Jusque-là, rien de nouveau. Mais là où le concept se veut être novateur à Huy c’est que tout est 100% personnalisables. Votre enfant vous a fait un beau dessin hier à l’école et vous voulez l’immortaliser sur une tasse ? Voici l’adresse qu’il vous faut. À la tête de cette nouvelle enseigne, un nom bien connu des Hutois, celui de Joachim Dehaye, le président de la Fedcom. "La cellule s’est retrouvée vide parce que le tatoueur qui était présent a déménagé de l’autre côté de l’eau. J’ai donc eu l’idée de réinvestir les lieux avec Xoxo car c’est quelque chose qui manquait à Huy. On a fait une étude de marché et on s’est aperçu que les gens étaient demandeurs, confie le Hutois qui possède également sa société de graphisme, rue Godelet. Notre corps business était le professionnel mais on voulait se rediriger vers le tout public. Nous avons donc imaginé différents objets et textiles avec déjà des visuels qui s’inspirent de la pop culture et qui peuvent parler à tout le monde mais tout est personnalisable. Suivant la demande du client, le visuel peut-être imprimé sur place en 1 minute grâce aux machines que nous avons dans l’arrière-boutique." Un pari osé en pleine crise énergétique et économique ? Pas tant que ça. Joachim Dehaye surfe sur la vague de l’unique et de l’accessible à toutes les bourses. On trouve des goodies à partir de 10 €. "Les crises successives sont le lot de tous les commerçants. J’ai justement envie de montrer qu’il y a toujours une vraie dynamique commerciale. Comme tout le monde, on fera attention d’éteindre les machines quand elles ne tourneront pas et tout l’éclairage est au Led. Je joue aussi sur mon ancrage local. Il y aura plusieurs objets dédiés à la cité mosane qu’on pourra également retrouver à l’Office du tourisme." De bonnes idées souvenirs pour les touristes mais aussi des cadeaux originaux pour les fêtes de fin d’année. Et si vous avez la main chanceuse aux fléchettes, il vous sera possible d’obtenir une réduction. Un concept qui promet déjà de viser dans le mille…