La Ville de Huy paie la flambée des coûts de l’énergie et ajoute plus d’un million à son budget

La crise de l’énergie a encore fait parler d’elle à Huy lors du dernier conseil communal. Les prévisions annonçaient un peu plus de deux millions d’euros pour faire face aux factures énergétiques et, finalement, la Ville de Huy a dû revoir cette estimation à la hausse. "Nous avons chiffré l’augmentation des frais énergétiques à 3 259 000 €, a annoncé Jacques Mouton, échevin des Finances dans le point concernant la deuxième modification budgétaire. Soit plus d’un million de différences et une augmentation de 61%. Nous avons par ailleurs augmenté de 447 000 € la dotation communale au CPAS. Et, malheureusement, l’augmentation de l’IPP et celle du Fonds des Communes ne permettent pas de compenser le manque." Le boni s’appauvrit et passe donc à 1 634 736 € au lieu d’un peu plus de 2 millions. Une situation qui se justifie aisément par un constat identique aux autres Communes: les prix et les dépenses augmentent plus vite que les recettes. "On va dire que cette deuxième modification budgétaire limite la casse, intervient Rodrigue Demeuse, conseiller communal Écolo. Le boni se réduit de 700 000 €, tandis que le boni cumulé reste à 0€. Au-delà du fonds nucléaire, dont l’alimentation est réduite par rapport à ce qui était envisagé, les économies de la Ville sont donc à sec. En revanche, le groupe Écolo, salue la décision du collège d’augmenter la dotation au CPAS pour faire face à l’explosion des demandes des Hutois face aux factures d’énergie."