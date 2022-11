À leur façon, quatorze élèves de l’institut Sainte-Marie à Huy, élèves en 6e technique de transition, filière agent d’éducation, ont décidé de monter au créneau. Ils ont répondu à un appel lancé par la CSC de Liège qui avait contacté en début d’année scolaire tous les établissements secondaires de la province pour les inviter à participer à un concours artistique.

"Nous avons mis des supports pédagogiques présentant les coulisses de la Coupe du monde à disposition des enseignants, précise Salvador Alonso, secrétaire régional CSC pour le secteur bâtiment, industrie et énergie. Les étudiants ont donc d’abord eu l’occasion de discuter et d’échanger leurs points de vue avant de réaliser leur création artistique."

Sous l’impulsion de leur professeur de dessin, François Gilmant, ils ont couché sur des feuilles A3 ou A4 leur vision du drame humain, qui s’est joué dans la péninsule arabique. Pour rappel, 6 500 travailleurs y ont perdu la vie sur les chantiers liés au Mondial, selon une enquête réalisée par le quotidien britannique The Guardian en février 2021. "Face à ce constat, la vision de l’événement de nos élèves est très noire", relève François Gilmant, qui tente chaque année de faire réfléchir ses étudiants à une problématique de société, à travers le dessin.

Têtes de mort

"Personnellement, j’ai dessiné un terrain de foot en forme de tête de mort", glisse Camille. "De mon côté, j’ai représenté un stade, avec cimetière sous le terrain de foot", précise Simon. "Mon dessin s’articule en deux parties: d’un côté, un joueur qui tient une coupe en main dans un stade festif ; de l’autre, un ouvrier, désemparé et blessé, qui tient une pelle en main, dans un stade en construction", poursuit Lukas.

Autre œuvre: celle de Mercedes qui présente le trophée Jules Rimet, le globe ayant été remplacé par un crâne. "Étant Vénézuélienne, je suis particulièrement sensible aux droits de l’homme, précise la jeune fille. Ce que je regrette, c’est que très peu de personnalités aient finalement dénoncé l’organisation de ce Mondial." Ce qui choque aussi les étudiants hutois, dont les dessins seront exposés durant toute la période de la compétition dans les locaux de la CSC à Liège, c’est l’aspect environnemental. "Construire huit stades climatisés, c’est indécent, au moment où le réchauffement climatique est une réelle menace", juge Simon, avant de laisser le mot de la fin à la directrice Isabelle Broers. "On sent clairement que l’engouement pour ce Mondial est bien moins important. Un exemple ? De nombreux profs ont refusé de participer au concours des pronostics. C’est une manière comme une autre de dénoncer l’organisation de ce Mondial."