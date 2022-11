Une consultation populaire sur l’avenir du Rallye ?

Lors de ce premier conseil communal après le Rallye du Condroz, Samuel Cogolati a tenu à exprimer la profonde solidarité du groupe Écolo aux familles de Margaux et Romain, le jeune couple décédé dans le dramatique accident du Rallye du Condroz le dimanche 6 novembre. "Il nous semblait important de revenir sur le sujet car nous sommes aujourd’hui assaillis de questions de la part de la population et, parfois aussi, de réactions très hostiles voire agressives, on ne va pas se le cacher, amorce le conseiller communal. J’aurais aimé discuter avec vous de trois points. Tout d’abord, savoir quelles mesures ont été prises par la Ville concernant la sécurité ? Ensuite, comment envisagez-vous la méthodologie du débat ? Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines puisque l’avenir du Rallye du Condroz est bel et bien remis en question ? Enfin, j’aurais souhaité une concertation élargie sur les itinéraires et les mesures de sécurité via au moins deux possibilités. D’une part, via une consultation des citoyens afin de garantir un débat public et, d’autre part, via la mise en place d’une commission Rallye au conseil communal de Huy."