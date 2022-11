Pas d’écran géant pour les Diables à Tihange

Pour regarder les matchs des diables rouges durant la Coupe du monde à Huy, il faudra finalement un petit peu chercher. Si le monde de l’horeca compte bien accueillir à bras ouverts les Hutois au cours de cette grande messe du football, aucun match ne sera(it) diffusé sur écran géant. C’est pourtant ce qui était initialement prévu. À l’instar de l’Union belge qui annule également son événement prévu à Vilvoorde, le FC Tihange, le FC Huy, l’Amicale du personnel communal hutois et le Circolo Italiano ont finalement abandonné l’idée de partager les matchs de nos Diables sur écran géant au gymnase de Tihange. Une raison d’éthique ? Non. Si plusieurs éléments sont entrés en ligne de compte, l’équipe organisatrice a surtout un gros doute quant à la rentabilité de l’événement. C’est donc pour cette raison qu’elle a préféré suspendre l’initiative. "À la suite d’une réunion, on a décidé de ne pas programmer la manifestation, explique Luca Palluotto, membre du Circolo Italiano. Plusieurs éléments ont motivé cette annulation. Outre des soucis rencontrés au niveau des autorisations, des aménagements et de la sécurité, c’est surtout la période choisie pour cette Coupe du monde qui a suscité certaines craintes. On s’est dit que c’était une grosse prise de risque pour un événement qui n’allait sans doute par attirer suffisamment de monde."