La taxe sur les déchets nucléaires revue à la hausse et fixée à 60 € par m3

Une intervention qui n’a pas manqué de donner le ton et de rythmer la suite des interventions. Grégory Vidal (DéfipourHuy) monte d’un cran. "À au moins trois reprises, j’ai demandé des explications et je n’ai rien eu. Si vous voulez faire de la Ville de Huy une dictature, faites vos trucs entre vous, rebondit-il avant de se radoucir. Mais effectivement, quand on s’est mis autour de la table, on a pu avancer ensemble de façon constructive."

Et pourquoi pas 1 milliard ?

Du côté du PTB, Ruben Garcia-Otero assume sa position: cette taxe est loin de le satisfaire. Alors que DéfipourHuy réclamait 75 € par m3, le groupe PTB visait beaucoup plus haut. "Le taux ne me plaît pas vraiment. Les Hutois payent leurs déchets et on parle toujours du principe de pollueur-payeur. J’aimerais que ce principe soit aussi d’application pour cette multinationale qui fait plus de 7 milliards de bénéfices par an. Même en leur demandant 1 milliard, vous n’auriez pas été gourmand. Le PTB s’abstiendra." Pourquoi ne pas avoir taxé plus tôt ? Pourquoi ne pas avoir fixé le taux à 75 € ou à 1 milliard comme le suggère l’opposition ? Jacques Mouton apporte les réponses pour la majorité. "Dans un premier temps, le collège estimait qu’il ne fallait pas aller trop énerver Engie dans une double taxe. Et concernant le taux fixé à 60 €, ça ne sert à rien d’alimenter le feu en demandant plus. On ne doit pas donner le bâton pour se faire battre."

Pour l’instant, la taxe vise les installations de stockage. Mais le groupe Écolo veut aller plus loin. "On aurait également voulu une taxe qui visait le contenu, ajoute Rodrigue Demeuse. On aimerait qu’on creuse cette question sur le plan juridique pour savoir si on peut taxer les deux. Et, de cette façon, aller chercher plus d’argent." Une requête à laquelle la Ville de Huy n’a pas encore accédé. Le collège communal devra donc certainement s’attendre à un retour du conseiller vert sur le sujet.