Le petit-dej’Oxfam revient ce prochain dimanche dans cinq endroits de Huy-Waremme

À taaaaaaaaaable ! Ce week-end, c’est le grand retour des petits-déjeuners Oxfam en présentiel et en cinq lieux de l’arrondissement de Huy-Waremme notamment (voir ci-joint). C’est peu d’écrire qu’on se réjouit d’y être du côté du Magasin du monde Oxfam de Huy qui est à la manœuvre de l’événement organisé dimanche de 8 à 11 h, dans les murs du collège Saint-Quirin. "Avant que le Covid provoque une interruption de deux années, cela faisait déjà plusieurs fois que nous y organisions nos petits-déjeuners. On y a nos habitudes et il y a la facilité de parking, justifie Pascale Devahif, la responsable de la boutique Oxfam de Huy. Ces deux dernières années, la formule en take-away a surtout bien marché en 2020. Même si avec les packs petit-déjeuner pour 4 à 6 personnes, on a pu toucher le même nombre de gens qu’un événement en présentiel, on est content de retrouver notre formule habituelle pour son côté convivial. Maintenant, on part un peu dans le flou quant à l’assistance de ce dimanche après deux années sans. On invite donc les personnes intéressées à réserver leur place à l’avance pour nous éviter du gros gaspillage."