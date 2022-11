Repenser collectivement le quartier Batta à Huy

"Notre objectif est que les gens se questionnent et qu’ils se sentent légitimes de cela." explique Élisabeth Thise, animatrice au centre culturel.

Plusieurs étapes ponctueront le projet et aideront les habitants à cartographier subjectivement leur quartier. La première, démarrée au printemps dernier, invitait les personnes à s’exprimer autour de six thèmes. À savoir: la Meuse Bucolique, Bonjour jeunesse, Les uns et les autres, Des chiens, Bancs et balançoire et Oh gué oh gué. "Nous sommes allés dans le quartier avec un micro pour enregistrer les personnes, détaille Dominique Coco, du CESEP. L’idée était de prendre le temps de la vraie rencontre. Et on s’est rendu compte que les gens avaient besoin de parler. Certains nous ont même dit que c’était bien qu’on s’intéresse à eux."

Ces témoignages, anecdotes et autres vécus ont été rassemblés dans des boîtes sonores elles-mêmes placées à différents endroits du quartier en octobre pour être écoutées et valorisées auprès du public.

"Il y a là un entonnoir de beaucoup de choses qui se lisent, notre volonté était de ramener cela dans la sphère publique avec un moment collectif d’écoute et d’échange autour de ces contenus."

Lequel a eu lieu ce dimanche. Pour les mois à venir, les habitants seront invités à délimiter leur quartier en réfléchissant à ces différentes questions: comment ils voient le quartier Batta ? Où s’arrête-t-il ? Comment le redessiner ensemble ? Comment le rêvent-ils ? "On travaille à partir de ce que les gens nous amènent. Ce projet n’a pas d’aboutissement mais des étapes et on n’avancera pas sans eux, les habitants."

Par ailleurs, les différents acteurs concernés par le projet aimeraient que les habitants organisent des visites de leur quartier, en mettant en valeur les éléments qu’ils estiment intéressants.