Bernadette veut que ses œuvres artistiques profitent à une association

"Venez voir, c’est ici la caverne d’Ali Baba…" Bernadette François ouvre la porte de sa cave pour laisser apparaître des rangées de toiles soigneusement alignées comme autant de trésors sortis de ses pinceaux. "Il y en a plus d’une centaine, mais je ne sais qu’en faire, soupire la Tihangeoise du haut de ses 89 ans. J’ai bien proposé à chacun de mes petits-enfants d’en prendre chacun 5 de leur choix, mais que va devenir tout le reste ? C’est pourquoi, même si j’y suis évidemment attachée, j’aimerais pouvoir trouver une association à qui donner toutes ces peintures afin qu’elle puisse en tirer profit pour ses actions en les vendant. Durant le confinement, j’ai sollicité Médecins Sans Frontières et l’Aide aux personnes déplacées, mais elles n’avaient pas de personne qui puisse s’en occuper. Je ne désespère pas. Si on veut prendre le lot, je donne le lot. Mais pas question d’un particulier qui veut se faire de l’argent sur mon dos, cela doit être une association."