La Foire de Statte, avec 90% de ses attractions à partir de 1 €, a plus que jamais sa place au rayon des loisirs et activités foraines. Après 45 jours d’amusement, l’heure est au bilan après la clôture de ce dimanche. "C’est très positif, se réjouit Carine Schweig, organisatrice de la foire. Le public était au rendez-vous malgré les craintes que nous avions. La météo a été très clémente et les deux semaines de vacances à la Toussaint au lieu d’une seule habituellement ont été des facteurs déterminants dans notre réussite. Après deux années compliquées avec la crise sanitaire, ça fait du bien de retrouver notre rythme de croisière." La crise économique et énergétique n’a dont pas ralenti et freiné les amateurs d’attractions, c’est même plutôt le contraire. "Les gens sont obligés de serrer la ceinture mais ils ont besoin de loisir pour évacuer le stress du quotidien. La plupart des personnes favorisent la foire à 1 € parce qu’elle permet de ravir les plus jeunes sans aller trop mettre la main au portefeuille, analyse la foraine. Cette foire a encore plus de sens à l’heure actuelle finalement. C’est peut-être moins évident pour les stands de nourriture car les matières premières ont forcément augmenté. Mais dans l’ensemble, tout le monde s’y retrouve."

Ce dimanche 13 novembre, c’était donc le clap de fin. Avec des allées bondées, le soleil au rendez-vous et des attractions qui n’ont pas désempli. Ludovic, son épouse et leurs deux enfants sont venus pour en profiter. "Quand on voit la différence de prix entre la foire de Liège ou de Namur et celle de Statte, notre choix est vite fait. On n’est pas obligé de restreindre nos enfants en leur demandant de choisir entre les différentes activités qu’ils ont envie de faire. Ma femme leur a donné à chacun un budget de 50 € et il y a déjà de quoi faire pas mal de choses." Le bilan est positif aussi bien pour les forains que pour le public. Peut-être le concept a-t-il de l’avenir pour se développer ? "Non, ce n’est pas notre objectif, assure Carine Schweig. Nous voulons rester dans une ambiance conviviale en restant surtout axés sur les familles."