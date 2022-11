Un hall d’accueil flambant neuf pour le CHR de Huy

Politiques, personnel et direction du CHR de Huy, bénévoles de la Main tendue… Tout ce petit monde était rassemblé dans un chapiteau où pullulaient verres de vin et petits fours. Vous l’aurez compris, l’heure était à la fête. Et pour cause, on inaugurait le nouveau hall d’accueil de l’hôpital. Pour les principales intéressées, travailler dans un tel milieu est un vrai plaisir. "Ce hall-ci est beaucoup mieux que l’ancien, s’enthousiasme Nadia Suarez, agent d’accueil. Il est nettement plus confortable." Plusieurs choses ont effectivement été mises en place pour faciliter la vie du personnel et des patients, comme des guichets accessibles aux PMR. "On a aussi plus d’espaces de rangement, poursuit-elle. Le hall est très lumineux." Et surtout, une porte tournante a été installée. "L’ancienne restait tout le temps ouverte. En hiver, on avait froid. Et en été, il faisait beaucoup trop chaud. Maintenant, il y a un système de climatisation qui maintient une bonne température."