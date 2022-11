Pris avec 15 g de cannabis lors d’un contrôle de police routier

C’est un 1er avril qui n’aura pas été une bonne blague pour le jeune Hutois interpellé lors d’un contrôle policier à Huy. "Les agents constatent que l’homme semble mal à l’aise à la vue du combi. Ils fouillent sa voiture et retrouvent 15 grammes de cannabis sur lui, débute Brigitte Leroy, procureure de division. Il avoue directement qu’il vend et on retrouve effectivement plusieurs preuves de messages et de communications dans son téléphone. On s’aperçoit également qu’il y a un autre vendeur." Les deux prévenus, absents lors de l’audience au tribunal correctionnel de ce jeudi, auraient vendu durant plusieurs mois en 2022.