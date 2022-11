Il était parti faire une course pendant que son ami, drogué, agonisait sur le trottoir

Un témoin, habitant de la rue, corrobore les faits et confie avoir entendu qu’on portait des gifles pour tenter de réveiller une personne. "On n’a, en revanche, jamais entendu la victime. Elle avait déjà quitté l’hôpital quand les policiers se sont présentés. On connaît à peine son prénom, reprend Brigitte Leroy. Le prévenu a par ailleurs ajouté, lorsqu’il a été entendu par les policiers, que la cocaïne aurait été coupée avec de la mort-aux-rats. Mais je ne suis pas sûre que c’est ce qu’il voulait dire."

Absent lors de l’audience de ce jeudi, Victor serait reparti dans son pays en Roumanie. Il n’a, en tout cas, plus de domiciliation renseignée en Belgique. Il est aujourd’hui poursuivi pour non-assistance à personne en danger. La procureure de division requiert 6 mois d’emprisonnement.

Jugement le 8 décembre