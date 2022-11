Le 31 août 2022, la prévenue, accompagnée du Sérésien, fait un premier achat sans contact, avec retrait d’argent liquide, au Night&Day de la rue Neuve à Huy.

Manège suspect

Immédiatement après, elle tente la même manœuvre avec une seconde carte mais ça ne fonctionne pas. Une patrouille de police, présente sur les lieux, trouve le manège suspect et intercepte le duo à sa sortie du magasin. Et il s’avère qu’une des deux cartes appartient à une dame handicapée née en 1962. Celle-ci se souviendra en effet que la prévenue a "chipoté" autour de son sac alors qu’elles se trouvaient chez un ami commun, à Amay. Le prévenu, au sujet de sa comparse, confiera quant à lui n’avoir rien vu "mais elle ment tout le temps, je ne serais pas étonné".

Elle a aussi volé le GSM d’un ami

Pas impliqué par la prévenue et la victime dans ce fait, son avocat réclame dès lors son acquittement, ce que requiert aussi la procureure de division, Brigitte Leroy.

Par contre, les préventions reprochées à la Hutoise (celle du Night&Day ainsi que d’autres achats/retraits avec des cartes de banque volées) sont selon elle bel et bien établies. La Hutoise reconnaîtra aussi le vol du GSM d’un ami chez qui elle a été hébergée mais pas le vol de sa tablette.

Toxicomane et sans domicile fixe, la Hutoise est détenue depuis le 31 août. Elle n’a pas d’antécédents et, pour la procureure, il est important qu’elle se fasse soigner: elle a donc requis une peine de 8 mois de prison assortie d’un sursis probatoire. "Elle était à 180 g de méthadone quand elle est entrée en prison, elle est à 40 maintenant et va passer à 30 la semaine prochaine, souligne l’avocat de la prévenue. Elle a deux enfants, de 17 et 8 ans, et voudrait renouer avec eux. Sa maman est également prête à l’accueillir à sa sortie de prison, à condition qu’elle ne se drogue plus." Pour lui, une suspension probatoire serait la meilleure des solutions, afin que sa cliente en termine avec ses assuétudes et puisse se réinsérer et avoir une vie stable au bout du compte.

Jugement le 23 novembre.