Les anciens fêtent le 175e anniversaire de l’institut Sainte-Marie sur la scène du centre culturel (de Huy)

À 13 anciens sur scène

Restait à monter cet ambitieux projet. Et c’est tout d’abord entre les mains de Claire Hallet, violoniste et professeur au conservatoire de Huy, que la direction a confié ce gala. Très vite, la pianiste et chanteuse Gabriela Tessariol et l’actrice Ingrid Heiderscheidt la rejoindront pour rechercher des artistes "maison" et donner un fil rouge au spectacle. "En tout, il y aura 13 artistes sur scène, annonce Claire Hallet. Il y aura une comédienne en la personne d’Ingrid. Pour les autres, il s’agira de musiciens. On a essayé de donner un fil rouge au spectacle en faisant le lien entre la musique des 175 dernières années et l’histoire de notre ancienne école."

Le public pourra notamment applaudir les sœurs Tessariol en trio chantant ou encore Sophie Sandront à la guitare classique. Les arts plastiques seront également présents à ce gala de clôture avec l’exposition d’œuvres de Gloria Barracato dans les couloirs du centre culturel.

Hommage aux disparus passionnés de culture

"Il y aura aussi des photos qui seront projetées pour évoquer l’institut Sainte-Marie à travers ses activités et les valeurs qu’il incarne, ajoute Marie Lemahieu. Ce gala est aussi l’occasion de rendre hommage à la musicienne Mélanie Defize qui a perdu la vie dans les attentats de Bruxelles, ainsi qu’à nos deux anciens professeurs, Anne Hougardy et Freddy Veys, aujourd’hui décédés et qui ont toujours mis l’art et la culture au centre de notre école."

Tarif: 5 € en prévente (085/21 79 26) et 8 € sur place.