Il ne veut pas la déposer à la gare, elle lui mord l’oreille

Le 12 juin 2021, deux jeunes d’une vingtaine d’années, un Hutois et une Dinantaise, se sont donné rendez-vous après avoir fait connaissance sur internet. Ils font des tours en voiture dans Namur puis, à un moment, le jeune homme prend la direction de Huy. Une fois arrivé chez lui, où il vit en fait avec ses parents, il aurait laissé la jeune Dinantaise seule pendant une heure. Un peu dépitée, elle cherche alors à rentrer chez elle au plus vite et consulte les horaires de trains. Elle constate que, pour rentrer à Dinant, ce serait plus simple pour elle que son nouvel ami la dépose à la gare d’Andenne. Mais celui-ci ne veut pas et se dirige vers la gare de Huy. Une dispute s’ensuit, le ton monte, le jeune homme attrape le téléphone de la Dinantaise… Pour se défendre "de sa violence verbale et physique", dit-elle, elle lui donne des coups. Et pour se dégager, à un moment, elle lui mord l’oreille droite au point de l’endommager sérieusement.