Il avait hébergé 4 dealers de cocaïne

Pour le tribunal, sa participation au deal est établie en ce sens que, sans son aide, les intéressés n’auraient pas pu commettre les faits de la même manière. Mais, vu la brièveté de la période infractionnelle, le rôle central joué par sa toxicomanie, l’absence d’antécédents dans son chef, ses aveux et son évolution personnelle depuis les faits, le tribunal a cette fois condamné le Hutois à une peine de probation autonome de deux ans (6 mois de prison s’il ne respecte pas les conditions lui imposées) pendant laquelle il devra se faire suivre médicalement et psychologiquement pour sa consommation de stupéfiants, participer à toute initiative utile (groupe de parole, Narcotiques Anonymes…) et chercher une formation ou un emploi.