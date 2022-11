10 mois de prison pour avoir volé un vélo, deux portefeuilles et utilisé leurs cartes bancaires

Quelques jours plus tard, les deux avaient été reçus dans le bureau d’une employée du CHRH, qui les avait laissés seuls quelques minutes. Elle avait constaté plus tard dans la journée que son portefeuille avait disparu et que des achats avaient été effectués à Villers-le-Bouillet avec sa carte de banque, pour un montant de 87,05 €.

Enfin, la prévenue était également poursuivie seule pour avoir dérobé, en octobre 2020, le portefeuille d’une dame qui l’avait elle aussi reçue dans son bureau (et laissée seule quelques minutes). Ses documents lui avaient été restitués via la police par une autre dame, qui avait hébergé un moment la Hutoise.

Ne s’étant pas présentés à l’audience, les deux ont donc écopé d’une peine de prison ferme, de 10 mois. Le Wanzois devra aussi verser 40 € à la maman de l’enfant à qui il avait volé le vélo.