Non, les stewards qui sont présents au Rallye du Condroz, sur les abords des spéciales, ne passent pas leurs journées accoudés au comptoir des cafés. Ça, le Carolo l’a entendu à maintes reprises. Et lui qui a été steward pendant de longues années sur le Rallye du Condroz a toujours défendu, et continue à défendre, le travail ingrat des stewards, bénévoles mais amoureux des rallyes.

"Non, le steward ne picole pas au bistrot du coin. Il est bien conscient de son rôle. Le seul plaisir qu’on a sur le Rallye du Condroz, c’est le Quick qu’on va manger à midi…", explique-t-il. Et il poursuit: "Vous savez, quand on devient steward, on suit toute une série de formations." Formations aux premiers soins, mais aussi pour gérer l’incendie d’une voiture ou encore pour sortir pilote et co-pilote d’une voiture en feu. Déjà, les stewards sont sélectionnés. "Et si le responsable des stewards se rend compte que ça n’a pas été le premier jour avec un des stewards, il lui suggère de ne plus venir."

Avant de démarrer, les stewards sont briefés. On leur rappelle leur rôle, les règles de vie aussi.

"On se doit de montrer nous-mêmes l’exemple. Les stewards sont bien encadrés car ce n’est pas un travail facile." Les stewards ne partent pas au dernier moment sur une spéciale, "on doit être sur place deux heures avant le départ car on doit canaliser les gens quand ils arrivent. Ce n’est pas quand ils sont installés qu’on doit leur dire de bouger."

Le dialogue comme seule arme

La force d’un bon steward réside dans sa capacité à dialoguer. Car il n’aura que cette arme-là. "On doit privilégier le dialogue et on doit rester de marbre face aux insultes. Le matin, ça va toujours. C’est après le repas de midi, alcoolisé, que c’est plus difficile", constate l’ancien steward. Qui n’a pas d’autre choix que d’expliquer que les spectateurs sont placés dans une zone dangereuse, qu’il en va de leur sécurité de leur faire changer d’endroit. "On leur dit que s’ils ne bougent pas, on fera annuler la spéciale et que tout le monde sera pénalisé par leur comportement. Mais c’est du bluff et on le sait." Le steward le sait: certains spectateurs peuvent devenir violents, sortir une matraque ou une bombe lacrymogène. Et s’ils n’obtempèrent pas aux injonctions du steward ? Ce dernier n’a guère de possibilité. "On n’a pas de pouvoir de police. On a juste notre accréditation de steward. Notre objectif, c’est de canaliser les gens et de dialoguer." Et si cela dégénère, ils n’ont d’autre choix que d’appeler le responsable des stewards qui débarquera sur place avec la direction et les forces de l’ordre.

Après plus de dix ans comme steward sur le Condroz, le Carolo a passé la main, même s’il aimait bien l’ambiance et qu’il est toujours passionné de rallye.

"Le Rallye du Condroz, c’était vraiment l’occasion de se retrouver. Si j’ai été steward, c’est par passion." Et certes aussi pour un petit défraiement mais "cela ne correspondait pas à 20% de ce que je dépensais pour aller sur place".

Alors non, les stewards ne picolent pas, ils sont bien conscients de leur rôle. "J’ai arrêté il y a dix ans, je ne voudrais pas le refaire. Pas en voyant la mentalité des gens aujourd’hui…"