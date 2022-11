Rallye du Condroz: Margaux et Romain reposeront ensemble au cimetière

« Il n’était pas dans une zone interdite au public »

Depuis toujours, Romain a toujours eu le goût pour le sport moteur. Une passion qu’il partageait également avec son papa, journaliste et photographe durant de nombreuses années pour le Rallye du Condroz notamment. "Avec l’urgence écologique, j’avais fait un pas de côté et je ne voyais plus beaucoup l’intérêt. Je ne veux pas cracher dans la soupe car j’ai moi-même participé à plusieurs rallyes à Hannut notamment. Celui du Condroz est différent et il attire beaucoup d’apprentis pilotes qui veulent pouvoir dire qu’ils y ont participé. Il faudra peut-être aussi se poser la question de savoir comment on octroie les licences et comment on effectue les contrôles mécaniques. Mais tout ça ne nous rendra pas notre fils. Je ne veux pas fustiger." Mais son papa comme d’autres membres de sa famille l’assure: Romain était un jeune mature qui n’était pas du genre à enfreindre les règles. "Il n’était pas dans une zone interdite au public. La première chose que les policiers m’ont dite en arrivant à la maison, c’est que Romain et Margaux n’avaient pas fait les cons et ils n’étaient pas dans une zone inaccessible. Ils empruntaient un petit sentier situé probablement sur un terrain privé. Nos enfants n’auraient jamais pris de risque ou discuté d’une injonction. Certaines personnes parlent trop vite et sans savoir", assume le père de famille hutois, patron de l’entreprise de bois Broers située à Burdinne.

Ensemble pour toujours

Romain était un frère, un cousin, un ami, un fils mais aussi et surtout un compagnon de vie pour Margaux. Les deux jeunes inséparables vivaient l’amour parfait, le bonheur intense que l’on partage avec la fougue et la passion de la jeunesse.

"Ils se sont mis ensemble jeunes en se promettant d’être sérieux, sourit le papa en s’attendrissant. Dans des cas aussi durs, il faut philosopher. On a appris tout à l’heure qu’on ne pourrait pas revoir et embrasser notre fils une dernière fois. On se rassure en se disant qu’il ne part pas tout seul, que lui et Margaux continueront de s’aimer d’où ils sont. Il n’y en a pas un qui reste sur le carreau en se demandant ce qu’aurait été sa vie avec l’autre. Dans notre malheur, on se réconforte comme on peut. Leurs deux âmes sont parties ensemble et le resteront. Nous avons décidé de faire les cérémonies d’adieu avec les deux familles réunies. Les visites se feront chez la maman de Margaux et ils seront ensuite enterrés au cimetière de Geer. Pour leur premier rendez-vous, nous avions conduit Romain à Geer chez le papa de Margaux. C’est comme si la boucle était bouclée en quelque sorte."

C’est là que Romain et Margaux se sont rencontrés et c’est là qu’ils reposeront ensemble. Pour toujours puisque c’est ce qu’ils s’étaient promis.