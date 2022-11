Kyrian, le cousin de Romain Landeloos témoigne: «J’étais à 20 mètres de lui et je n’ai rien vu»

Tous les deux passionnés de voiture, Romain et Margaux avaient l’habitude de participer à cet événement majeur. "Il a toujours aimé les rallyes et la Formule 1 surtout. Il ne manquait jamais le Condroz, assure son cousin, originaire de Braives. Romain et Margaux venaient juste de se garer et ils étaient en train de remonter le sentier pour trouver un bon emplacement pour voir la course lorsqu’ils ont été fauchés par la voiture. C’est horrible de se dire que s’ils étaient arrivés 5 secondes avant ou après, ils seraient toujours avec nous."

Aujourd'hui, Kyrian ne réalise pas encore. Il était pourtant également sur la même course, au même endroit. "J’étais à 20 mètres de lui, un peu plus bas dans l’épingle, et je n’ai rien vu de l’accident. Je buvais un verre avec des amis et j’ai vu alors mon père se décomposer et m’annoncer que Romain et Margaux venaient d’être attrapés par la voiture. Je n’y croyais pas. Les spectateurs du dessus ciraient tous de sortir les drapeaux rouges pour stopper la course. Lorsque je suis remonté, j’ai juste vu ses chaussures blanches par terre. C’est la seule image qui me reste en tête pour le moment."

Une cérémonie ensemble

Passionné de sport automobile mais aussi doué avec ses mains, Romain Landeloos travaillait comme étudiant au Camping Capfun Hirondelle, d’Oteppe. Il devait d’ailleurs y être engagé comme ouvrier. "Il avait des projets plein la tête et il avait suivi une formation en menuiserie, reprend le jeune Braivois. C’était le boute-en-train de la famille. Il avait toujours le mot pour rire. Jamais je ne l’ai vu en colère ou râler. Mais c’était aussi quelqu’un de très sérieux. Il n’était pas du genre à faire les 400 coups." La vie du jeune Hutois de 18 ans était aussi ponctuée par sa vie de couple. "Avec Margaux, ils étaient très fusionnels, raconte Kyrian Mathot. Il ne faisait jamais rien l’un sans l’autre. Cela faisait deux ans qu’ils étaient ensemble. La maman de Romain qui est ma marraine souhaiterait d’ailleurs organiser une cérémonie commune. Margaux, c’était son premier amour. Dans leur malheur, on se dit qu’au moins ils sont partis tous les deux et qu’ils seront ensemble pour toujours."