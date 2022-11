« La campagne de vaccination, c’est une énorme aventure humaine »

Au centre Nobel, pour assurer la vaccination quotidienne, 6 infirmiers se sont succédé ainsi qu’un pharmacien, un médecin et un coordinateur médical. Sans oublier le staff administratif, composé de 10 à 15 personnes. "Mais on a toujours adapté le personnel au nombre de vaccins disponibles, précise le docteur Quinet. Ainsi, au début, on avait 4 lignes de vaccinations mais plus que 2 le mois suivant."

Par rapport à la première campagne, celle-ci n’aura vu aucun patient subir une réaction suite à une injection. "C’est normal car tous les gens qui avaient eu une réaction suite aux premières doses ne sont pas revenus, explique le médecin. On avait aussi peu de jeunes, or, ce sont souvent eux qui sont les plus stressés et peuvent développer des malaises."

Mieux rodés qu’en mars 2021

Comme différence par rapport à mars 2021 alors qu’on commençait à vacciner en masse au hall omnisports, le docteur Patrick Quinet note également que les équipes et les soignants étaient mieux rodés. "On connaissait bien la procédure. Heureusement car on avait davantage de sortes de vaccins et il fallait faire attention à donner le bon."

Au final, le docteur Patrick Quinet se souviendra de ces longs mois comme d’une belle expérience. "C’est une autre manière de faire notre métier. C’est de la médecine de masse et non individuelle. Cela suppose des interactions entre les différentes disciplines médicales, avec les administratifs et les politiques. Tout en sachant que le temps de réflexion à ce niveau est parfois long alors qu’on nous demande une application rapide. Mais si c’était à refaire, je le referais, conclut le médecin. C’est une énorme aventure humaine."