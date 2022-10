Des étudiants en mécanique vivront au cœur du Rallye du Condroz

Cette expérience inédite va également permettre aux élèves de se rendre compte du fossé immense qui existe entre la mécanique traditionnelle sur les véhicules civils et la mécanique très fine d’une auto de compétition. "On est sur une mécanique très précise et méticuleuse lorsqu’il s’agit de toucher aux réglages d’une voiture de circuit ou de rallye, continue Jean-Frédéric Colignon . Une voiture de route ne permet pas tous les réglages de train avant, train arrière qu’on peut avoir sur une voiture de compétition. On peut y gérer n’importe quelle roue dans n’importe quel sens, on sait aussi adapter la suspension selon le type de terrain rencontré tandis qu’une voiture de tous les jours est équipée d’une suspension passe-partout. Si on rentre dans des réglages plus compliqués, on a des différentiels avants, arrières, centraux, et beaucoup plus de paramètres à mettre en œuvre."

Un certificat au bout du cursus

Faire vivre cette expérience à des élèves de 3e et 4e années est très important car ce sont les années "pivot". Des années très déterminantes car c’est le début de tout un cursus qu’ils ont choisi, et qui va les mener vers un diplôme et une place sur le marché du travail. "L’enseignement, au final, c’est très formaté. Un boulanger, c’est quelqu’un qui fait un pain ; un restaurateur, c’est quelqu’un qui fait un plat. Et un mécanicien, c’est quelqu’un qui change des plaquettes et qui fait une vidange. Non. Il y a une multitude de métiers sur le côté, notamment dans les sports mécaniques. Il y a quelques années, on pensait que c’était un simple jouet pour grands gamins. Mais aujourd’hui, on réalise qu’il y a de l’emploi derrière une voiture de rallye." La formation que vont suivre les étudiants volontaires apportera une plus-value à leur diplôme puisqu’un certificat l’attestera. "Ce sera un avantage important pour eux, car ils seront les seuls sur le marché à avoir ces capacités-là si jeunes."