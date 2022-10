25 communes acceptent la nuit sans éclairage

La Conférence des élus Meuse-Hesbaye-Condroz, qui regroupe les 31 communes, était à la manœuvre. C’est elle qui a coordonné les réponses des bourgmestres. À la question posée par la conférence des élus, les bourgmestres ont répondu par leur crainte d’être jugés responsables de tout souci lié à une absence d’éclairage. "Il y a eu un grand débat sur la responsabilité des mandataires, un débat qui a aussi eu lieu au parlement wallon", note Éric Hautphenne, président de la Conférence des élus.

Autre inquiétude soulevée par les bourgmestres: l’insécurité dans les communes que l’absence d’éclairage amènerait. "Là, certains ont dit qu’il y avait des endroits où il fallait garder l’éclairage public. C’est notamment le cas des villes." Effectivement, Manu Douette, bourgmestre de Hannut, est favorable à la mesure sauf sur la place… Simplement parce que l’éclairage public serait coupé depuis plusieurs heures à l’heure où les cafés ferment leur porte. À Waremme ? Le bourgmestre Jacques Chabot accepte la coupure de l’éclairage public si les zones protégées par des caméras de surveillance sont suffisamment éclairées, ainsi que les places publiques et les lieux de rassemblement. Enfin, à Huy, le bourgmestre Éric Dosogne ne veut pas qu’on coupe l’éclairage public la nuit, juste l’éclairage ornemental. Enfin, si 26 bourgmestres de Huy-Waremme ont répondu à la demande de la Conférence des élus, cinq se sont abstenus…

On éteint chez une, on impacte les voisines

Et maintenant ? RESA et ORES ont les cartes en main. Mais la décision à prendre n’est pas aussi simple que: on ferme l’éclairage chez ceux qui le souhaitent et on le laisse chez les autres. "C’est compliqué", résume Éric Hautphenne. Simplement parce que les opérateurs ne peuvent éteindre l’éclairage quartier par quartier ou commune par commune. Parce que plusieurs communes dépendent d’une même sous-station. Si on éteint l’éclairage chez une, ça aura un impact chez les voisines. "On n’a pas encore des poteaux intelligents, note Éric Hautphenne. C’est une véritable toile d’araignée en fait." Exemples ? Si on coupe l’alimentation depuis le poste source de Seilles, c’est l’éclairage d’Andenne, Burdinne, Héron, Wanze et Wasseiges qui est impacté. Si on coupe à la Haute-Sarte, c’est Amay, Huy, Marchin et Modave qui seront dans le noir. Les exemples tels que ces deux-là sont nombreux… Si on coupe le poste de Saives ? Berloz, Braives, Donceel, Faimes, Geer, Hannut, Oreye, Remicourt, Saint-Georges, Verlaine, Villers-le-Bouillet et Waremme sont sans courant… Une solution serait d’éteindre l’éclairage public pour toutes les communes alimentées par une même sous-station. Mais toutes ne sont pas nécessairement d’accord.

Les craintes de la police

Difficile donc de contenter tout le monde: ou on coupe partout, ou on ne coupe nulle part. Autre possibilité: diminuer à 50% l’éclairage entre 20h et 6h du matin. "Cela aura un impact en termes de coûts. Mais de toute façon, là où il y a du LED, si on ferme totalement l’éclairage, cela n’aura aucun impact", ajoute le bourgmestre héronnais.

Enfin, certaines communes (comme à Geer, Oreye, Ouffet, Remicourt ou encore Saint-Georges) ont marqué leur accord sous réserve de l’approbation de leur zone de police. Et c’est là que le bât blesse clairement. "J’ai aussi consulté les chefs de zone, sauf celui du Condroz, commente Éric Hautphenne. Et aucun chef de corps des quatre zones consultées ne veut affirmer qu’il n’y aura aucun risque si on ferme l’éclairage." Donc, si on les suit, on ne coupe pas…

La Conférence des élus a fait le travail, elle a consulté communes et zones de police. Pour le reste, la balle est dans le camp de RESA et ORES. "C’est à eux de voir si c’est possible de “matcher” les points de vue de chacun." Cela semble bien difficile néanmoins…