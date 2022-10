Sept rencontres pour aider le citoyen à affronter la crise énergétique à Huy

Les autorités hutoises lancent une campagne d’information à l’adresse des citoyens dans le contexte de la crise énergétique. Prochainement, ils recevront dans leur boîte aux lettres le bulletin communal "Huy Mag" avec deux doubles pages reprenant les aides régionales et fédérales activées. Et courant du mois de novembre, les différentes personnes-ressources disponibles sur la place hutoise dans cette problématique (écopasseur, conseiller en énergie, agents des affaires sociales, Guichet de l’énergie…) participeront à 7 séances d’information dans les divers quartiers. "De nombreux citoyens éprouvent des difficultés à honorer leurs factures énergétiques, constate Éric Dosogne, bourgmestre ff. Nos personnes-ressources leur présenteront les aides possibles, répondront à leurs questions. Et s’il le faut, on pourra aussi réorienter les personnes demandeuses vers un service spécifique. On pourrait aussi aider une personne qui ne sait pas comment remplir le formulaire pour obtenir la prime mazout par exemple."