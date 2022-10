Le concert d’Hugues Aufray à Huy, une nouvelle fois reporté… à cause du Rallye du Condroz

On s’en souvient: Hugues Aufray était annoncé au cœur de la prestigieuse église de Huy le mercredi 14 septembre dernier, concert qui était annulé. La raison alors invoquée ? On parlait de malade dans son staff. Ce n’était que partie remise quinze jours plus tard, au 29 septembre. Mais rebelote, trois jours avant le concert, on apprenait qu’il était à nouveau annulé. Et là, clairement, on incriminait le Covid qui avait touché deux membres de son équipe.

Nouvelle date prévue pour ce concert annoncé sold out ? Le samedi 5 novembre prochain. Et là, à nouveau… Le concert est reporté. Le Covid n’y est pour rien, cette fois-ci. C’est le Rallye du Condroz qui empêche le chanteur français et son staff d’enfin prendre possession de la collégiale de Huy alors que les concerts à Arlon, Dinant, Nivelles, Mons ont enchanté les foules. Mais qu’est-ce que le Rallye du Condroz a à voir avec cette troisième annulation ? Le chanteur et son équipe n’ont pas trouvé de chambre dans les hôtels des alentours, toutes réservées par les équipages du rallye…

Le concert devrait être remis au 29 mars. Une date à confirmer.