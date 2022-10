Laïka, un spectacle qui fait écho à l’expo consacrée au père Pire

Écrit par Ascanio Celestini et interprété par David Murgia accompagné d’un accordéoniste, "Laïka" raconte l’histoire d’un pauvre christ revenu sur la terre non plus pour la libérer de ses péchés, mais pour l’ausculter, et qui se retrouve bien seul au milieu des fatras du monde. Une façon pour la Ville de Huy d’ouvrir le débat. "C’est un spectacle qui parle de toutes ces personnes qui rencontrent des difficultés mais qu’on ne voit pas. Ça rejoint les préoccupations du père Pire et qui doivent être encore et aussi les nôtres aujourd’hui. On l’appelait d’ailleurs “la voix des hommes sans voix” et le spectacle évoque justement ces personnes qui n’ont pas de voix. Pauvreté, exclusion, réfugiés: toutes ces thématiques sont encore très actuelles. Les œuvres du père Pire n’appartiennent pas au passé. Elles correspondent à notre réalité."