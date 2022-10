Ivre, il avait frappé ses parents: 6 mois de prison avec sursis

Le prévenu est conduit au CHR de Huy car "il se trouve, selon la police, dans un état de désorientation".

L’enquête met en lumière le fait que le quasi trentenaire souffre d’un grave problème d’addiction à l’alcool et qu’il s’est déjà montré violent par le passé. Néanmoins, aucune plainte n’a été enregistrée. Le tribunal a donc décidé de le condamner à 6 mois de prison. Une peine assortie d’un sursis probatoire pour une durée de trois ans et d’une amende de 800 € (ou un mois de prison). Il devra en outre suivre une formation de gestion de la violence (de type Praxis), se sevrer afin de ne plus consommer d’alcool et se soumettre à un suivi psychiatrique.