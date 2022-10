Le Petit Rungis, c’est fini, sans regret ?

Mais, voilà, c’est fini. Le tribunal de commerce de Liège a coupé l’herbe sous le pied de l’entrepreneur de 40 ans en prononçant la faillite ce lundi. Une décision qui laisse un coup de trop peu et d’inachevé. Fini les poissons et crustacés, viandes et volailles de qualité. Adieu aussi aux produits d’épicerie fine et à l’espace primeur dédié aux légumes et fruits de saison. Gilles Hoyoux ne se voile pas la face, les clients n’étaient pas suffisamment au rendez-vous. "Nous avions une clientèle fidèle et les retours étaient très positifs mais ce n’était pas suffisant. On nous a souvent pointé du doigt comme étant trop cher. Je ne dis pas qu’on n’a rien à se reprocher mais nous faisions toutes les semaines des études comparatives et dans 80% des cas, nous étions moins coûteux que dans les grandes surfaces pour une qualité bien supérieure. Si les gens n’adhèrent pas et ne passent pas la porte, on ne sait rien faire contre ça. Si on ne prend pas soin de son commerce de proximité comme le commerce de proximité prend soin de ses clients, alors il n’y aura plus rien. On a peut-être fait des erreurs mais on a investi et on y a mis tout notre cœur et toute notre énergie."

L’Antheitois est déçu mais aussi inquiet pour son secteur. "Comment les enseignes vont-elles pouvoir survivre face à toutes ces augmentations ? Comment faire le poids quand certains médias invitent les consommateurs à aller faire leurs courses au-delà de nos frontières ? Il vaudrait parfois mieux faire des comparatifs de ce qui existe chez nous."

Un acompte énergétique quintuplé

Un projet qui s’éteint sur fond de crise énergétique également. "Nous sommes passés d’un acompte de 499 € à 2 530 €. Je ne me cache pas derrière ça, notre enseigne ne se portait déjà pas très bien mais nous n’avons pas été aidés de ce côté-là." La crise énergétique n’est pas la seule en cause. Dans un secteur où fours, réfrigérateurs et congélateurs sont des équipements essentiels au bon fonctionnement de l’enseigne, la flambée des coûts des matières premières est également venue jouer les invitées surprises. "Le Petit Rungis, comme d’autres, a également subi cette flambée. Je regrette que ce soit fini mais pas de l’avoir fait. C’était une belle aventure malgré tout. Je remercie Bruno, mon acolyte durant 10 mois et qui a brillé par son savoir-faire mais aussi Cécile Watelet qui m’a soutenu et évidemment notre clientèle", conclut Gilles Hoyoux en se voulant résolument optimiste. Le Petit Rungis c’était son projet. Et il l’a vécu pleinement. Une période, même révolue, que personne ne pourra lui enlever.