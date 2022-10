Une enquête au cœur de la collégiale: histoire et patrimoine

Votre enfant a une âme d’aventurier ? Vous avez envie de découvrir une activité et d’occuper vos petits monstres durant ces vacances scolaires ? L’Office du tourisme de Huy lance sa nouvelle grande enquête au cœur de la collégiale Notre-Dame et Saint-Domitien. Un parcours-découverte réalisé en collaboration avec la fabrique d’église, qui a pour ambition de rendre ludique et attractive la visite de la collégiale aux plus jeunes. "Cela permet de valoriser et de faire découvrir notre patrimoine mais aussi son histoire, embraye Didier Gengoux, coordinateur des événements de l’Office du tourisme. L’activité dure 1 h 30 et s’adresse aux petits et grands qui accompagnent. Le but de cette enquête est de retrouver saint Domitien en décodant et en découvrant les trésors pas si cachés que ça de la collégiale. C’est une chouette animation pour occuper les enfants durant les vacances scolaires et leur faire découvrir le patrimoine hutois. Le kit pour participer est à retirer auprès de l’Office du tourisme durant les deux prochaines semaines. L’activité restera cependant accessible même après la période de congés." Au prix de 5 €, le kit contient tout le nécessaire pour réaliser son jeu d’enquête. Une aventure à faire en toute autonomie dès 8 ans les jours d’ouverture de la collégiale, soit du mardi au dimanche de 10 à 12 h et de 13 à 16 h. Un pari qui sent bon la grande expédition historique et une visite qui promet d’être enrichissante et ludique. Les maîtres-mots pour faire découvrir le patrimoine à vos enfants: plaisir et découverte. Élémentaire, mon cher Watson !