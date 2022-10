Le Petit Rungis fait ses adieux à la Grand-Place de Huy: «Je regrette que ce soit fini mais pas de l’avoir fait»

Déçu ? Oui, évidemment. Gilles Hoyoux ne se voile pas la face, les clients n’étaient pas suffisamment au rendez-vous. "Nous avions une clientèle fidèle et les retours étaient très positifs mais ce n’était pas suffisant. On nous a souvent pointés du doigt comme étant trop cher. Je ne dis pas qu’on n’a rien à se reprocher mais nous faisions toutes les semaines des études comparatives et dans 80% des cas, nous étions moins coûteux que dans les grandes surfaces pour une qualité bien supérieure. Si les gens n’adhèrent pas et ne passent pas la porte, on ne sait rien faire contre ça. On a peut-être fait des erreurs mais on a investi et on y a mis tout notre cœur et toute notre énergie."

Et puis… Il y a eu la crise énergétique aussi. Pas la première cause du naufrage mais elle n’a tout de même pas aidé. "Nous sommes passés d’un acompte de 499 € à 2 530 €. Je ne me cache pas derrière ça, notre enseigne ne se portait déjà pas très bien mais nous n’avons pas été aidés de ce côté-là. Je regrette que ce soit fini mais pas de l’avoir fait. C’était une belle aventure malgré tout. Je remercie Bruno, mon acolyte durant 10 mois et qui a brillé par son savoir-faire mais aussi Cécile Watelet qui m’a soutenu et évidemment notre clientèle."

La boulangerie Champain résiste

Dans sa chute, Le Petit Rungis n’entraîne pas l’enseigne wanzoise. La boulangerie Champain résiste encore et toujours à l’envahisseur, nommé crise énergétique. "Oui, le public hutois répond présent donc nous restons, assure Mélanie Demonceau. Nous ne sommes pas dans une période facile pour autant. Nous subissons les indexations et l’augmentation énergétique. Il faut batailler mais on compte sur notre clientèle fidèle. On essaye d’élargir notre gamme en proposant des choses sucrées pour répondre à la demande. Toujours dans la même dynamique et la même philosophie." Bio et local, combien de temps encore, le concept continuera d’exister ?

