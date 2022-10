Ce lundi après-midi, un homme adulte a été repêché dans la Meuse, à Huy. "Il tombé du pont de fer", détaille Eric Dosogne, bourgmestre ff. Ses jours sont en danger. "On essaie de le réanimer", nous confiait Eric Dosogne il y a quelques minutes. On ignore pour l’instant si cette chute est accidentelle ou non.