Repêché en Meuse à Huy, le coiffeur Jean-Marie Simal n’a pas survécu

Il était aux environs de 14h ce lundi quand les pompiers de la zone Hemeco ont été appelés suite à la chute en Meuse d’un homme à hauteur du Pont de Fer à Huy. Après l’avoir extrait des flots, les secours l’ont transporté au centre hospitalier régional de Huy où son décès devait être acté malgré plusieurs tentatives de réanimation. Peu après, l’information sur l’identité de la victime circulait très vite dans le centre de Huy où elle était très connue. Et pour cause, puisque Jean-Marie Simal a de longues années tenu le salon de coiffure" L’Atelier ", dans la rue Sous-le-Château. Son décès a glacé la communauté commerçante ainsi que son cercle amical avec lequel on pouvait régulièrement le croiser dans les festivités locales.