Un millier de visiteurs ont fêté Halloween ce samedi soir au château Springuel à Huy (+photos)

C’était une première, et elle a été couronnée de succès: plus de 1000 personnes ont participé ce samedi de 17 h 30 à 22h à la soirée Halloween organisée par le comité de l’école des Bons Enfants ainsi que le château Springuel dans le parc de la demeure hutoise. Cracheurs de feu, monstres et sorcières ambulants, parcours 3 D, contes: de nombreuses animations ont ravi les enfants. "La décoration avait en partie été réalisée par les enfants de l’école, nous avons aussi utilisé beaucoup de matériaux de récupération, glisse Marianne Raskin, présidente du comité de l’école des Bons Enfants. Nous avions distribué 5 000 flyers et avec un millier de visiteurs, nous sommes très satisfaits." De quoi perpétuer l’événement ? "Oui, c’est possible", sourit une des chevilles ouvrières de l’événement.