Un éclairage de Noël quand même

On le sait : il n’y aura pas de patinoire à Huy pour accompagner les fêtes de fin d’année. Elle sera remplacée par une piste de patins à roulettes. Et l’éclairage de Noël ? Chaque fin d’année, les rues de Huy sont décorées d’un éclairage de fêtes. Mais clairement, avec la flambée des prix de l’électricité, est-ce une bonne idée ? « Les économies d’énergie sont la préoccupation de tout le monde, note le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. Néanmoins, les fêtes de fin d’année, c’est un moment important. » Et le collège communal s’est clairement positionné : l’éclairage de fête sera maintenu « pour préserver cette ambiance de fête ». Difficile en fait pour le collège de concevoir les fêtes sans cet éclairage qui préservera l’esprit de Noël. La consommation, de plus, est très faible. Ce que cela coûtera aux finances communales ? « Ça va nous coûter 1 745 €, toutes consommations prévues, note l’échevin André Deleuze. Tout a été calculé au watt près. » C.Du