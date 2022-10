Le Food Square Festival a enfin payé ses dettes à Huy

Cet événement avait rassemblé une vingtaine de food trucks au parc Henrion, en face du centre culturel pendant quatre jours. Il avait aussi suscité pas mal de remous dans les rangs de l’opposition hutoise, de questions aussi laissées d’abord sans réponse sur l’implication financière de la Ville de Huy dans cette initiative portée par un conseiller communal socialiste, Julien André. Les débats très virulents avaient amené à la démission du-dit conseiller communal.

« Le plan de paiement n’a pas été respecté »

Plus d’un an après le Food Square Festival, Grégory Vidal a remis le sujet sur la table du conseil communal lundi. Demandant si les factures impayées il y a quelques mois l’avaient été depuis. Factures qui concernent l’aide logistique (d’abord estimée à 2486€ puis réévaluée à 3362,47€) et l’électricité.

Réponse de l’échevin des Finances Jacques Mouton: non, et malgré les rappels et les recommandations. "On a fait un plan de paiement, il n’a pas été respecté", expliquait l’échevin qui annonçait la suite de la procédure: la contrainte et donc les huissiers.

Hier vendredi, la Ville de Huy était créditée d’un montant de 3362,47€ qui correspond à l’aide logistique apportée par la Ville ainsi que 33€ pour un col de cygne. Et l’électricité ? "Elle est à sa charge car il la produisait avec le groupe électrogène qu’il a loué", explique l’échevin Jacques Mouton. Qui ajoute: "Là, il a apuré ses dettes".

Reste le groupe électrogène dont la facture a été envoyée à la Ville de Huy. "La Ville a reçu la facture mais le service la lui a envoyée directement. Ce n’était pas à la Ville à payer mais bien à l’organisateur".