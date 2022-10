Le cœur noir des forêts, un long-métrage à découvrir ce soir avec une Hutoise en tête d’affiche

Avec son premier long-métrage, Serge Mirzabekiantz aborde avec, Le cœur noir des forêts, la question universelle du besoin d’amour et la peur de l’abandon. Nikolaï, 16 ans, vit entre le foyer et des familles d’accueil. Solitaire et hanté par les origines de son abandon, il rêve de fonder une famille. Quand Camille, 15 ans, intrigante et effrontée, débarque dans son foyer, Nikolaï la convainc de partir vivre avec lui dans la forêt.