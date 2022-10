Une taxe annuelle de 4,3 millions sur les déchets nucléaires

Un règlement critiqué sur la forme

À cette annonce, les réactions n’ont pas manqué de fuser. Déjà par la voix de Ruben Garcia-Otero (PTB), qui s’est emporté sur le montant de ladite taxe. "50 € alors que la société fait 5 milliards de bénéfices en six mois ? Alors qu’Engie envoie des factures intermédiaires aux citoyens de 1000 € et plus ? Ces déchets, on va les garder pendant les 100 prochaines années et même plus." Alors ? Oui pour la taxe mais non pour la fixer à 50 €. Grégory Vidal (DéfipourHuy) a embrayé: la taxe est intéressante car elle amènera des recettes à la Ville. Mais il s’interroge sur la façon dont la somme a été calculée. "Est-ce le résultat du travail du cabinet Uyttendaele qui avait été mandaté en 2018 pour travailler sur le sujet ?" Et le conseiller de l’opposition d’ajouter: "on pourrait espérer un, deux, voire trois zéros en plus sans souci… Les déchets radioactifs vont être stockés pendant longtemps. S’ils ne veulent pas les payer, qu’ils les emportent…"

Même discours des Écolos même si Samuel Cogolati s’étonnait de constater qu’ "on est la dernière Commune en Belgique à taxer les déchets". Les autres Communes, autour de Doel, le font déjà depuis des années. Autre question que l’écologiste se pose ? La Ville veut taxer les installations de gestion de stockage des déchets nucléaires. Or, "on est dans l’entreposage temporaire. J’ai peur qu’Engie, qui est armée de juristes et d’avocats, attaque la Ville de Huy." Lui aussi s’étonne de la somme fixée pour la taxe: "50 €, c’est choisi au vogelpik ? Qu’allez-vous taxer ? Le nouveau bâtiment ? Les piscines d’entreposage ? Les deux ? Il faut le préciser." L’écolo trouve "bizarre" de taxer le contenant (la cuve qui accueille les déchets radioactifs) et non les déchets. "Ce sont les déchets qu’il faut taxer et on parle de tonnes de déchets et pas de m3." D’autant plus bizarre que le volume de déchets va augmenter dans le temps. "Il serait plus intéressant pour la Ville de Huy de taxer les déchets. Plus il y a des déchets et plus il y aura d’argent." Conclusion du conseiller écolo: "il est un peu brinquebalant, votre règlement".

Une taxe qui arrive au moment le plus opportun

Réponse de l’échevin des Finances: "on est partis sur un montant de 50 € car cela se fait ailleurs ainsi. Le montant de la taxe des Communes flamandes pour Doel est inférieur." Et pourquoi taxer le contenant plutôt que le contenu ? "On connaît le contenant, explique le bourgmestre f.f., Éric Dosogne. C’est ce que le bureau de conseil nous a dit de faire." Et de toute façon, "le montant ne doit pas être disproportionné. Sinon, il y aura un recours au Conseil d’État."

Tiens, et la convention de sponsoring entre Huy et Electrabel, que devient-elle ? Par cette convention, qui court jusque fin 2023, Engie s’engageait à verser à la Ville de Huy 3 millions d’euros par an, en compensation de la présence des trois réacteurs sur Tihange et des efforts fournis par la Ville en regard de cette présence. "C’est un gentleman agreement, on va combiner les deux", note Jacques Mouton. Et c’est cette convention de paix fiscale qui justifie le fait que la Ville n’a pas taxé plus tôt les déchets nucléaires. "Cette taxe arrive aujourd’hui au moment le plus opportun, note le bourgmestre en titre, e Christophe Collignon, dans son rôle de conseiller communal. En février 2023, Tihange 2 cessera ses activités. On parle de prolonger Tihange 1 mais les négociations sont en cours." N’empêche: Christophe Collignon, faisant preuve d’ouverture envers l’opposition, note que les remarques formulées méritent d’être vérifiées. "Il faut que la taxe soit proportionnée, qu’on fasse quelque chose qui tient la route." Mais il prévient: "il ne faut pas se faire d’illusion, il y aura un recours d’Engie".

Alors que Grégory Vidal s’emportait en demandant le report du vote, qu’il demandait des réponses aux questions, Christophe Collignon a effectivement suggéré de reporter le point. Afin de permettre aux conseillers de poser leurs questions en commission et d’obtenir les réponses. Mais le projet de taxe sur les déchets nucléaires reviendra en conseil avant le 14 novembre.