Pizza Hut projette de s’installer rue Neuve

Tandis que le dossier McDonald’s est toujours en cours (on attend la décision du fonctionnaire délégué sur sa demande d’implantation à Ben-Ahin), c’est une autre chaîne américaine de restauration rapide qui projette de s’installer à Huy. Pizza Hut vient en effet d’introduire une demande de permis dans le but de s’installer dans la cellule commerciale qui avait pour dernier occupant en date un magasin de réparation de GSM, au rez-de-chaussée du bâtiment à l’angle de la rue Neuve et du Quai Batta.