La Ville de Huy augmente certaines taxes

La taxe sur les parcelles non bâties: "on applique le taux maximum, note l’échevin Jacques Mouton. 60 € par mètre de façade avec un maximum de 900 € par parcelle. Avant, c’était 400 €." À l’écolo Samuel Cogolati qui faisait remarquer que ce n’était pas une taxation intelligente, l’échevin répond: "si on n’avait pas la fermeture des centrales nucléaires, on n’en serait pas là…" Commentaire de Layla Bouazza (PS): "c’est peut-être une façon de lutter contre la spéculation immobilière".