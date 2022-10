Food Square Festival: factures toujours impayées

Réponse de l’échevin des Finances, Jacques Mouton: "toutes les factures ont été établies par la Ville en temps et en heure. Et non, elles n’ont pas été payées en dépit des rappels et des recommandés." L’événement s’était déroulé en septembre de l’an dernier, les factures avaient été établies en décembre. Avec rappel le 7 avril. La facture du groupe électrogène a suivi le même mouvement: elle a été adressée à la Ville qui l’a renvoyée à l’organisateur car "la Ville n’a rien à voir avec ce groupe électrogène". Et l’échevin d’ajouter: "On a fait un plan de paiement, il n’a pas été respecté."

Le 22 septembre, un recommandé a été envoyé aux deux organisateurs. Sans plus de réponse non plus. Là, le service Finances poursuit sa quête dans l’espoir de voir ces factures enfin payées. Les deux organisateurs seront désormais poursuivis par voie de contrainte. "Ils n’ont rien payé un an après l’organisation de l’événement." Et Jacques Mouton d’ajouter: "ce contribuable (NDLR: l’ex-conseiller communal PS Julien André, un des deux organisateurs) sera traité de la même façon que n’importe quel autre contribuable". Réplique de Grégory Vidal: "cela fait quand même plus de bruit qu’avec un autre…"