Youn Sun Nah, au Centre culturel ce mercredi

Depuis, le jazz à sa façon s’étend sur tout le spectre musical, partageant l’émotion de Marvin Gaye avec Mercy Mercy Me, de Leonard Cohen avec un version sublime de Hallelujah sur l’album Immersion, ou se jouant d’ Asturias d’Albeniz. "Dans le répertoire, tout m’intéresse. Je suis Coréenne, je joue avec un guitariste suédois, un pianiste américain, une trompettiste française. Il n’y a pas de frontière." La musique de Youn Sun Nah est en effet toujours surprenante, naviguant entre jazz, musique du monde, chanson française et compositions plus intimistes.

Son dernier album, Waking World, est intégralement fait de compositions personnelles, fruits d’un long confinement dans son pays natal. "Comme c’est la première fois que je faisais seule un album, je ne savais pas très bien vers quoi j’allais. C’est mon onzième disque mais pour moi, c’était comme s’il était mon premier. Pour les paroles, par exemple, je pouvais juste être moi-même et y mettre mes sentiments, sans interférence."

L’album est à la fois plus pop, plus intimiste et plus sombre que ses albums précédents. "C’est vrai, j’ai eu vraiment peur dans cette période de pandémie. Quand j’ai vu qu’il n’y avait personne dans la rue à Paris, en Italie… J’étais chez moi en Corée mais je me demandais si je pourrais rentrer dans ma maison en France."

Sur scène, la chanteuse coréenne mêle nouvelles chansons et répertoire plus ancien. Faite Officier des arts et des lettres en 2019 par le ministère français de la Culture, récompensée par l’Académie du Jazz, Youn Sun Nah s’est imposée comme une des voix majeures de la musique d’aujourd’hui, tous styles confondus, passant avec naturel du jazz au rock, au folk ou à ses racines coréennes. À Huy, elle sera accompagnée de Tony Paeleman aux claviers, Christopher Brad Jones à la contrebasse et la basse électrique et Thomas Naïm à la guitare.

